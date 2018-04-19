В Пензе обсудили безопасность населения в период майских праздников и ЧМ

В целом Иван Белозерцев оценил обстановку в регионе как стабильную, но отметил реально сохраняющуюся угрозу, когда лидеры международных террористических организаций продолжают попытки осуществления своей деятельности в различных частях страны.

«В России в прошлом году было совершено четыре теракта, 25 предотвращено. С начала 2018 года совершены три преступления террористической направленности — в Республике Дагестан, Хабаровском крае и Сахалинской области. Шесть терактов предотвращены на стадии приготовления. Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек, задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.

Попытка дестабилизировать обстановку в российских регионах продолжается. Не утратившие актуальности террористические угрозы вызывают необходимость дальнейшего совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму. Поэтому нам всем нужно продолжать системную и последовательную работу в этой сфере и сохранять максимальную концентрацию», — сказал он.

Также губернатор сообщил, что комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в предстоящие праздничные дни будет доведен аппаратом комиссии до руководителей федеральных служб, областных министерств и ведомств, глав муниципальных районов и городских округов.

«Помимо торжественных мероприятий в майские праздники, нас ожидает большое спортивное событие в этом году — Чемпионат мира по футболу. Нам необходимо обеспечить безопасность людей в местах массового пребывания граждан.

Оргкомитетом чемпионата первоначально планировалось использовать два объекта в городе Пензе — тренировочную площадку спорткомплекса «Зенит» и отель «Heliopark Residence». Эти объекты не были задействованы, но остаются в резерве. Поэтому Национальный антитеррористический комитет не снимает с контроля их готовность к проведению спортивного мероприятия и не снижает требований по их антитеррористической защищенности», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Еще один важный вопрос, который обсудили на заседании, — обеспечение антитеррористической безопасности мест отдыха детей в летний период.

«Требую, чтобы был разработан и безотказно действовал в каждом детском учреждении четкий регламент мер безопасности, предусматривающий систему охраны и контроль доступа на территорию лагеря. Особое внимание необходимо обратить на качественный подбор персонала.

В 2017 году нам удалось избежать чрезвычайных происшествий в период отдыха детей, были организованы и проведены внезапные проверки, посещения зампредами правительства и областными министрами объектов детского отдыха, в том числе, в ночное время с целью проверки дежурств персонала и обеспечения порядка на территории оздоровительных лагерей», — заявил глава региона.

Губернатор указал на то, что 18 апреля президент страны подписал закон о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности летнего детского отдыха. Согласно документу, обязательным становится договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха детей. Также вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов по организации детского отдыха. Предусматривается и то, что родители смогут в случае необходимости обратиться в электронной форме в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей, ответ на которые также должен быть размещен в интернете, сообщает пресс-центр облправительства.