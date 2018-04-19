Левин принял участие в Российском интернет-форуме-2018

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин стал участником Российского интернет-форума- 2018.

Приветствуя участников мероприятия, Леонид Левин отметил, что в России наблюдается мощный рост цифровой экономики, идет процесс проникновения сетей передачи данных и бурного развития мобильных технологий. Это повлияло на рост аудитории Рунета до уровня в 71% от населения по итогам 2017 года при суммарном вкладе цифровой и мобильной экономик в более чем 5% от российского ВВП.

Председатель комитета упомянул законопроект «О цифровом праве», подготовленный при участии Вячеслава Володина, отметив, что работа по интеграции цифровой экономики и действующей системы финансовых и государственных институтов является одним из приоритетов для федерального парламента.

Также депутат акцентировал внимание на существенном росте доходов онлайн-кинотеатров в конце прошедшего года — это явилось прямым следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки зеркал сайтов, распространяющих контент в обход авторских прав.

«Фактически на наших глазах создаются условия, позволяющие сделать легальное распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения бизнеса, чем пиратство», — сказал Леонид Левин.



По мнению политика, необходимы серьезные изменения в системе образования, связанные с введением образовательных программ различного уровня. Ориентирами могут быть проекты «Яндекс.Лицей» и «Кванториум», а также образовательная деятельность, выполняемая организацией по защите интернет-пользователей — РОЦИТ, которая разработала комплекс программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и реализовала проект «Горячая линия Рунета», позволяющий получить помощь в ситуациях, связанных с глобальной сетью.

В заключении Леонид Левин подчеркнул, что российский интернет-форум — событие, ежегодно объединяющее экспертов, отраслевые общественные организации, активистов и представителей IT-бизнеса, и пожелал участникам мероприятия успешной и плодотворной работы.