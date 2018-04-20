Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенских трудящихся хотят массово оздоравливать в Сочи
В Пензе состоится всероссийская конференция по гастроэнтерологии
Губернатор обсудил с главой Сочи условия туристического обмена
В Пензе возобновили работу ТЦ «Олимп»
Город Спутник отпраздновал открытие «Центра ремонта» на ул. Изумрудной
Погода в Пензе на 20 апреля
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
В Пензенской области за неделю задержали более 50 мотоциклистов
Жители Мокшана оценивают ущерб от паводка

В Пензе обсудили вопросы защиты дольщиков при переходе в ЖСК

20 апреля в 09:08 334 просмотра
, посвященное защите прав обманутых дольщиков при передаче домов в жилищно-строительные кооперативы.

" data-title="В Пензе обсудили вопросы защиты дольщиков при переходе в ЖСК — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошло совещание, посвященное защите прав обманутых дольщиков при передаче домов в жилищно-строительные кооперативы.

Совещание провел председатель облправительства Николай Симонов, в нем, в частности, приняли участие начальник управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко, представители банков, Пенсионного фонда, застройщики, сами дольщики.

«Обсуждались вопросы сохранения договоров ипотечного кредитования при передаче объекта от застройщика в ЖСК, а также соблюдения прав участников долевого строительства при оформлении жилого помещения в долевую собственность. Отдельным вопросом повестки дня был вопрос использования средств материнского капитала при оплате договоров долевого участия», — сообщает пресс-центр облправительства.

Напомним, сейчас в регионе с привлечением денег участников долевого строительства возводится 72 дома, строительство семи объектов приостановлено. О том, как решают проблему, читайте здесь и здесь.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...