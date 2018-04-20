В Пензе обсудили вопросы защиты дольщиков при переходе в ЖСК

В Пензе прошло совещание, посвященное защите прав обманутых дольщиков при передаче домов в жилищно-строительные кооперативы.

Совещание провел председатель облправительства Николай Симонов, в нем, в частности, приняли участие начальник управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко, представители банков, Пенсионного фонда, застройщики, сами дольщики.

«Обсуждались вопросы сохранения договоров ипотечного кредитования при передаче объекта от застройщика в ЖСК, а также соблюдения прав участников долевого строительства при оформлении жилого помещения в долевую собственность. Отдельным вопросом повестки дня был вопрос использования средств материнского капитала при оплате договоров долевого участия», — сообщает пресс-центр облправительства.

Напомним, сейчас в регионе с привлечением денег участников долевого строительства возводится 72 дома, строительство семи объектов приостановлено. О том, как решают проблему, читайте здесь и здесь.