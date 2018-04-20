Пензенских трудящихся хотят массово оздоравливать в Сочи

Визит начался с осмотра выставки туристического потенциала. На ней рассказывалось о пансионатах, гостинцах, санаториях Сочи. Но не обошли вниманием и Пензу. Александр Пахомов отметил, что город развивается.



«Парки приводятся в порядок, развивается комфортная среда, есть и что нам взять на вооружение. Что касается главной цели визита, мы хотим развеять миф о том, что в Сочи цены кусаются, наш город — для любого кармана», — отметил он.



Пензенский губернатор согласился с тем, что Сочи — город уникальный и особенно заинтересовался возможностью отправлять трудящихся туда на оздоровление.



«Наши жители много трудятся, работают, достигают результатов. Но надо и отдыхать. Где? В Сочи, там и условия хорошие, и цены. Людям нужно рассказать об этой возможности. Сочи — интересный город, яркий. Руководителям промышленных предприятий могут задуматься о принятии программы оздоровления», — подчеркнул он.

По словам Александра Пахомова, условия, действительно, приемлемые — санатории готовы принимать людей с мая по октябрь по цене от 1300 рублей.



«Морской воздух в сочетании с субтропическим климатом дает хороший эффект. Работодателей надо проинформировать об этой программе, а они уже примут решение о заключении договоров. Надеемся, что эта программа получит поддержку в Пензенской области», — сказал он.



Но и Пензенской области есть, что предложить сочинцам. В регионе — один из лучших в стране музеев-заповедников Тарханы, уникальный музей хрусталя, созданный еще в царское время, пещеры в Наровчате и др.



«У нас развивается сельхозтуризм, что для сочинцев тоже интересно. Можем предложить разные варианты отдыха. Но мы еще не все сделали, чтобы выйти на тот уровень, который хотелось бы. Стремимся к этому», — подчеркнул Иван Белозерцев.