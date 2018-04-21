85 пензенцев получили «пятерки» на «Тотальном диктанте»

«Пятерки» за диктант получили 85 человек, сообщает «Пензенская правда» со ссылкой на председателя экспертной комиссии Галину Канакину. По ее словам, результаты уже доступны в «личном кабинете» на официальном сайте «Тотального диктанта», их также можно узнать 21 апреля в 14 часов в аудитории № 357 историко-филологического факультета ПГУ. Там проведут работу над ошибками (0+).
В этом году в России в акции участвовало 720 населенных пунктов, больше всего желающих проверить грамотность было в Москве — 20 014, Санкт-Петербурге — 10 298, Новосибирске — 7 003. За рубежом участниками стали почти 27 тыс. человек, сообщается на сайте «Тотального диктанта». На портале можно найти детальный разбор орфографии и пунктуации представленного в этом году текста.