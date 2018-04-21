85 пензенцев получили «пятерки» на «Тотальном диктанте»

В Пензе в этом году «Тотальный диктант» (0+) написал 1231 человек . Это самое большое количество участников за всю историю акции.

«Пятерки» за диктант получили 85 человек, сообщает «Пензенская правда» со ссылкой на председателя экспертной комиссии Галину Канакину. По ее словам, результаты уже доступны в «личном кабинете» на официальном сайте «Тотального диктанта», их также можно узнать 21 апреля в 14 часов в аудитории № 357 историко-филологического факультета ПГУ. Там проведут работу над ошибками (0+).

В этом году в России в акции участвовало 720 населенных пунктов, больше всего желающих проверить грамотность было в Москве — 20 014, Санкт-Петербурге — 10 298, Новосибирске — 7 003. За рубежом участниками стали почти 27 тыс. человек, сообщается на сайте «Тотального диктанта». На портале можно найти детальный разбор орфографии и пунктуации представленного в этом году текста.