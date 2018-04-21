В Терновке столкнулись две легковушки. ФОТО

Подписчик группы « Это Пенза, Карл! » сообщил об аварии, которая произошла в Терновке вечером 21 апреля.

ДТП случилось на пресечении ул. Пушкари и Ростовской. Столкнулись две отечественные легковушки. Судя по фото, одну из них с места происшествия собираются эвакуировать.

На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.