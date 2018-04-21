Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на Шуисте врезались две легковушки
В Камешкирском районе опрокинулась легковушка
В Вадинском районе машина без водителя насмерть сбила мужчину
В Терновке столкнулись две иномарки
На трассе под Пензой расплющило «Ниву». ВИДЕО
На улице Лядова столкнулись две легковушки
Появились подробности ДТП с перевернутым авто в Нижнеломовском районе
В Кузнецке «ВАЗ» врезался в дерево
Появились подробности смертельного ДТП в Нижнеломовском районе
В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка

В Терновке столкнулись две легковушки. ФОТО

21 апреля в 22:19 174 просмотра
«Это Пенза, Карл!» сообщил об аварии, которая произошла в Терновке вечером 21 апреля.

" data-title="В Терновке столкнулись две легковушки. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» сообщил об аварии, которая произошла в Терновке вечером 21 апреля.

ДТП случилось на пресечении ул. Пушкари и Ростовской. Столкнулись две отечественные легковушки. Судя по фото, одну из них с места происшествия собираются эвакуировать.

На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.

Фотография: фото подписчика группы "Это Пенза, Карл!"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...