В Терновке столкнулись две легковушки. ФОТО

ДТП случилось на пресечении ул. Пушкари и Ростовской. Столкнулись две отечественные легковушки. Судя по фото, одну из них с места происшествия собираются эвакуировать.
На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.
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Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» сообщил об аварии, которая произошла в Терновке вечером 21 апреля.
ДТП случилось на пресечении ул. Пушкари и Ростовской. Столкнулись две отечественные легковушки. Судя по фото, одну из них с места происшествия собираются эвакуировать.
На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.