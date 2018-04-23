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Столярова сообщила подробности гибели школьницы от удара током

23 апреля в 13:32 1532 просмотра

Детский омбудсмен Елена Столярова прокомментировала ИА «Пенза-Пресс» трагический случай с гибелью несовершеннолетней в ночь на 23 апреля.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что произошедшее, — скорее всего, результат бездействия и отсутствия внимания со стороны взрослых.

«Девочка закончила школу, поступила в колледж. В октябре прошлого года она вернулась обратно в школу, продолжила обучение в 10 классе. Вчера вечером созвонились с подругой, решили встретиться на железной дороге, для чего — непонятно. Ночью там селфи не сделаешь. Одна залезла на вагон, получила удар током, упала, ударилась головой и погибла. Ее подруга сообщила о произошедшем», — рассказала Елена Столярова.

Она отметила, что на учете в ПДН девочки не стояли.

«Взрослые, не оставляйте детей без надзора, особенно — подростков, которые не отличаются хорошим поведением и крепкой дисциплиной», — обратилась детский омбудсмен к пензенским родителям.

Ранее информагентство сообщало о том, что по факту гибели школьницы проводит доследственную проверку Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.


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