В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31,9%

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 2182 случая ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 31,9%. В течение 16 недели чаще болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре заболевших — 37,3%.

«В Пензе в течение 16 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 915 случаев; показатель заболеваемости — 175,5 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня на 46,9%", — сообщили в пресс-службе управления.

Удельный вес заболевших гриппом — 0,1%.