В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
«Ростелеком» предложил умные решения для видеонаблюдения
В Пензу прибудут мощи двух святых
Уроженка Пензенской области шокирована состоянием Золотаревки
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31,9%
Пензенец хотел получить военный билет через суд
Губернатор возмутился системой ремонта сетей в Пензе
В Пензенской области погибла еще одна школьница
Мэр Пензы рассказал, как смягчить нормативы по сточным водам
В Пензе нашли способ избежать провалов на дорогах после замены труб
Дежурства у пензенских водоемов позволили сократить число утонувших

На нескольких пензенских трассах хотят ограничить движение большегрузов

23 апреля в 15:02 180 просмотров

Движение тяжеловесного транспорта на нескольких пензенских трассах планируют ограничить с 28 мая до 31 августа.

Речь идет о большегрузах, превышающих допустимые значения осевых нагрузок. Движение для них в летом планируется ограничить на трассах:

— М-5 «Урал» — в республике Мордовия, в Рязанской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску;

— Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» — в республике Мордовия, в Пензенской и Саратовской областях;

— Р-208 «Тамбов-Пенза» — в Пензенской области;

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» пояснили, что ограничение будет введено для большегрузов при движении по трассам при температуре воздуха свыше 32 градусов. В летний период движение разрешается с 22.00 до 10.00.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...