В Пензу прибудут мощи двух святых

25 апреля в 16.00 в Успенский кафедральный собор в Пензе прибудут святые мощи Святителя Николая Чудотворца и Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, встреча состоится у центральных ворот собора.

Николай Чудотворец помогает путешественникам, желающим вступить в брак, он — покровитель узников и неправедно осужденных.

«Святитель Спиридон, к сожалению, в нашей стране менее почитаемый, так как мало кто знает о нем, но сила его молитв не меньше. Святитель Спиридон помогает в различных материальных нуждах, улучшения материального благосостояния людей занимающихся бизнесом, прекращение длительной судебной тяжбы», — отметили в епархии.