«Ростелеком» предложил умные решения для видеонаблюдения

Пользователи могут выбрать камеры для организации видеонаблюдения не только внутри помещений, но и на улице — чтобы следить за территорией перед загородным домом, дачным участком, стоянкой и гаражом или за любыми другими объектами.

«Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это коробочное ОТТ-решение под ключ, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Клиент может установить и активировать камеру самостоятельно.

Для организации внешнего видеонаблюдения в настоящее время доступны два вида камер с различным креплением, которые работают в режимах «день» и «ночь». Обеспечивается угол обзора до 75%. Камеры рассчитаны на работу в диапазоне температур от минус 40 градусов до плюс 60 градусов. Клиенты могут самостоятельно настроить параметры изображения — яркость, контрастность и др.

Умная система управления услугой включает бесплатное мобильное приложение и интуитивно понятный web-интерфейс, с помощью которых за квартирой, гаражом, дачей и участком можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах.

Облачная платформа позволяет хранить в архиве видеозаписи от 7 до 30 дней. Предусмотрена система автоматической записи с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры. Также клиенты могут организовать трансляцию с камеры по ссылке и предоставить доступ к изображению другим пользователям.

«Ростелеком» расширяет границы видеонаблюдения — теперь можно наблюдать не только за тем, что происходит внутри квартиры или дачи, но и за прилегающей территорией, гаражом, участком. Трансляции со всех камер доступны в едином мобильном приложении — в любой точке мира, где есть интернет. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, автомобилем на стоянке. Тем самым, умное видеонаблюдение поможет сберечь время и нервы, уберегая от стресса и беспокойства за родных и близких", — отметил директор по развитию продуктов массового сегмента компании «Ростелеком» Игорь Пилюгин.

Кроме того, до 31 мая действует акция «Видео за 300 рублей HiWatch» абоненты любой услуги «Ростелекома» могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц. Также есть возможность приобрести внешнюю камеру с единоразовой оплатой — за 5990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с).