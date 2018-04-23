Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков»

Хедлайнером фестиваля стала группа «Симфоническое кино», в которой играет гитарист легендарной группы «Кино». Музыканты исполнили песни совместно с череповецким симфоническим оркестром.
Фестиваль назван в честь песни Александра Башлачева — «Время колокольчиков». Оказалось, что это одна из любимых композиций для Найка Борзова.
«Вы защищаете историю, и это выливается в такие фестивали. Это честь и хвала», — цитирует слова музыканта «35медиа».
Гостями фестиваля стали сотни череповчан, местные группы и звезды русского рока. Они еще раз вспомнили о том, что для искусства и музыки сделал Александр Башлачев.