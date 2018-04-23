В Пензе растут цены на бензин — горожанин
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Почему антибиотики перестают нам помогать? Интервью о будущем фармации
Спасти «Пятый угол» и движение юнкоров в Пензе помог случай — Галина Зелинская
Вам будет интересно
Наши новости
Самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком
Ученые изобрели родинку-татуировку для выявления рака
Эдуард Успенский пожаловался в Генпрокуратуру на новые серии «Простоквашино»
Ученые разработали инновационный контрацептив для мужчин
Лолиту на китайской границе приняли за мужчину
Владимир Машков предложил переименовать «Табакерку»
В России ввели новую меру пресечения
Кейт Миддлтон родила сына
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
В России «оживили» древний вид человека Homo naledi

Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков»

23 апреля в 16:22 276 просмотров
«Время колокольчиков», который посвящен памяти Александра Башлачева. На сцене Ледового дворца вместе с местными музыкантами выступили «Смысловые галлюцинации», Найк Борзов и группа «Джанго», сообщает 35media.ru.

" data-title="Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Череповце состоялся рок-фестиваль «Время колокольчиков», который посвящен памяти Александра Башлачева. На сцене Ледового дворца вместе с местными музыкантами выступили «Смысловые галлюцинации», Найк Борзов и группа «Джанго», сообщает 35media.ru.

Хедлайнером фестиваля стала группа «Симфоническое кино», в которой играет гитарист легендарной группы «Кино». Музыканты исполнили песни совместно с череповецким симфоническим оркестром.

Фестиваль назван в честь песни Александра Башлачева — «Время колокольчиков». Оказалось, что это одна из любимых композиций для Найка Борзова.

«Вы защищаете историю, и это выливается в такие фестивали. Это честь и хвала», — цитирует слова музыканта «35медиа».

Гостями фестиваля стали сотни череповчан, местные группы и звезды русского рока. Они еще раз вспомнили о том, что для искусства и музыки сделал Александр Башлачев.

Фотография: https://pixabay.com/ru/fractalius-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-3212628/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...