Звезды российской рок-сцены посетили фестиваль «Время колокольчиков»

В Череповце состоялся рок-фестиваль «Время колокольчиков», который посвящен памяти Александра Башлачева. На сцене Ледового дворца вместе с местными музыкантами выступили «Смысловые галлюцинации», Найк Борзов и группа «Джанго», сообщает 35media.ru .

Хедлайнером фестиваля стала группа «Симфоническое кино», в которой играет гитарист легендарной группы «Кино». Музыканты исполнили песни совместно с череповецким симфоническим оркестром.

Фестиваль назван в честь песни Александра Башлачева — «Время колокольчиков». Оказалось, что это одна из любимых композиций для Найка Борзова.

«Вы защищаете историю, и это выливается в такие фестивали. Это честь и хвала», — цитирует слова музыканта «35медиа».

Гостями фестиваля стали сотни череповчан, местные группы и звезды русского рока. Они еще раз вспомнили о том, что для искусства и музыки сделал Александр Башлачев.