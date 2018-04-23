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На ул. Пионерской отремонтируют амбулаторию

23 апреля в 17:03 230 просмотров
, которая находится по соседству с областной станцией скорой помощи.

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В Пензе на ул. Пионерской отремонтируют амбулаторию врача общей практики, которая находится по соседству с областной станцией скорой помощи.

О своем визите в медорганизацию на оперативном совещании в правительстве области рассказал губернатор Иван Белозерцев.

«Мы ознакомились с организацией рабочего процесса единой региональной диспетчерской службы. На базе реконструированного здания осуществляется не только работа по приему звонков, функционируют Центр медицины катастроф, электронная тематическая библиотека, классы тестирования врачей. Остались работы по созданию условий для отдыха бригад скорой помощи и работы по благоустройству прилегающей к обновленному зданию территории.

Мной принято решение выделить денежные средства на ремонт соседнего двухэтажного здания, где сегодня располагаются амбулатории врача общей практики, с целью организации на данной площадке травмпункта и кабинетов неотложной помощи. В том состоянии, что здание находится сегодня, принимать людей там недопустимо», — отметил он.

Министру здравоохранения Владимиру Стрючкову поручено подготовить проектно-сметную документацию, сообщает пресс-центр облправительства.


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