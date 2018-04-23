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Ученые изобрели родинку-татуировку для выявления рака

23 апреля в 17:26 190 просмотров
, которая способна указывать на развитие рака в организме на начальных стадиях болезни. Об этом сообщают «Известия».

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Ученые создали татуировку, которая способна указывать на развитие рака в организме на начальных стадиях болезни. Об этом сообщают «Известия».

Принцип работы в том, что сенсор на коже выявляет в организме человека гиперкальциемию, которая является сигналом наличия онкологии.

В случае превышения уровня кальция в крови вырабатывается меланин, из-за которого татуировка начинает темнеть — это повод обратиться к врачу.

Отмечается, что исследование проводилось на свиньях и на крысах, у которых были опухоли в кишечнике и молочной железе. При этом симптомов болезни не наблюдалось в течение 38 дней. Татуировка смогла зафиксировать выработку меланина и указала на патологию.

Ученые пояснили, что данный метод можно использовать для слежения за эффективностью лечения онкобольных и выявления не только рака, но и других болезней, для которых характерен высокий уровень кальция в крови.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2352650/

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