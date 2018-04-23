Ученые изобрели родинку-татуировку для выявления рака

Ученые создали татуировку, которая способна указывать на развитие рака в организме на начальных стадиях болезни. Об этом сообщают « Известия ».

Принцип работы в том, что сенсор на коже выявляет в организме человека гиперкальциемию, которая является сигналом наличия онкологии.

В случае превышения уровня кальция в крови вырабатывается меланин, из-за которого татуировка начинает темнеть — это повод обратиться к врачу.

Отмечается, что исследование проводилось на свиньях и на крысах, у которых были опухоли в кишечнике и молочной железе. При этом симптомов болезни не наблюдалось в течение 38 дней. Татуировка смогла зафиксировать выработку меланина и указала на патологию.

Ученые пояснили, что данный метод можно использовать для слежения за эффективностью лечения онкобольных и выявления не только рака, но и других болезней, для которых характерен высокий уровень кальция в крови.