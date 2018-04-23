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В Пензе стартует акция «Георгиевская ленточка»

23 апреля в 17:56 192 просмотра
«Георгиевская ленточка» (0+).

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В Пензе в сквере имени Дениса Давыдова 24 апреля стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+).

Представители молодежных общественных организаций и объединений Пензы выйдут в наиболее значимые места нашего города для раздачи георгиевских лент.

С 15.00 до 17.00 часов на улице Московской в районе сквера Дениса Давыдова начнет работать пункт раздачи георгиевских лент общественных организаций «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия». В этот день пензенцам также предложат ответить на несколько вопросов, связанных с символом Победы, и расскажут о правильном ношении ленточки, сообщили в департаменте СМИ.

Планируется, что волонтеры передадут горожанам более 30 тысяч георгиевских ленточек.

Официальный старт акции — в 15.00 в сквере им. Дениса Давыдова.


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