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Пензенская «Лагуна-УОР» отправляется за чемпионством в Санкт-Петербург (видео)

23 апреля в 20:16 188 просмотров
«Лагуна-УОР» и питерская «Аврора» не выявили сильнейшего в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу среди женских клубов. Поединок в ФОКе «Спутник» завершился нулевой ничьей.

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Пензенская «Лагуна-УОР» и питерская «Аврора» не выявили сильнейшего в первом финальном матче чемпионата России по мини-футболу среди женских клубов. Поединок в ФОКе «Спутник» завершился нулевой ничьей.

Обе команды играли в обороне, а потому острых моментов по ходу противостояния было не много. Попытки «Авроры» выглядели чуть опаснее, но должного для гостей эффекта не принесли. В нескольких эпизодах хозяек площадки выручила голкипер Мария Сурнина, которая в этот день была на высоте.

После перерыва соперники «Лагуны-УОР» остались в меньшинстве, однако воспользоваться шансом пензенским футболисткам не удалось — 0−0. Судьба чемпионства решится в субботу в Санкт-Петербурге (0+).

Напомним, что каждый гол спортсменок на выезде будет означать, что соперницам придется отвечать дважды, сообщает телеканал «Экспресс».


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