Пензенский Jazz May переедет на новую площадку

Стала известна официальная программа фестиваля, о ней рассказал его продюсер Олег Рубцов. В первый день гостей ждет выступление «Экспресс-бэнда» под управлением Юрия Белоногова, а сразу после — виртуозного скрипача Алексея Айги с ансамблем 4'33.

«Во второй день у нас замечательный состав — на сцене секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой — они солисты оркестра Игоря Бутмана. Это будет очень хорошая духовая секция и очень энергичный традиционный старый добрый джаз. Также приедет известный американский певец ДжейДи Волтер, который бывал в России уже около 60 раз, его любят у нас. По фактуре, темпу исполнения, по вокальной манере его часто сравнивают с великим Бобби Макферрином. Это действительно так, ДжейДи Волтер — один из пионеров использования электронных процессоров и эффектов в записи джазового вокала. Приедет он в сопровождении трио известного петербургского пианиста Андрея Кондакова», — рассказал Олег Рубцов.

Третий день фестиваля организаторы обозначают как прогрессивный, потому что будет максимально далекая музыка от джаза, но с элементами импровизации. Также это будет и ностальгический день, так как он отсылает к двум наиболее ярким сетам Jazz May предыдущего года.

«Будет трио Дмитрия Илугдина — московского пианиста. Это продолжение фортепианной традиции в рамках Jazz May. Закрывают фестиваль джаз-фанк-поп ансамбль DAM’NCO под управлением известного французского барабанщика Дамиена Шмитта. Это будет невероятное органичное сочетание самых разных и невероятных жанров», — отметил продюсер фестиваля.

Третьей площадкой Jazz May в 2018 году станет арт-клуб «Ламповая голова», где пройдет ставший уже традиционным джем-сейшн после основных выступлений. Ожидаются выступления московского авангардного дуэта MOSHCHEE, а также столичной певицы Татьяны Балакирской.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова подчеркнула, что Jazz May давно привлекает людей из соседних регионов. Фестиваль включен в программу туристических маршрутов.

«Каждый год мы это событие ждем с нетерпением. Это уникальный проект, который объединяет большое творческое сообщество. С каждым годом он привлекает все большее количество людей, интересы которых объединяются не только вокруг джаза, но и всех видов искусств. Перед нами — большие горизонты, и в этом году мы ждем интересных находок», — сказала она.

Фестиваль пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 мая. Будут открытая площадка на Юбилейной площади с живым газоном и выступления в концертном зале, которые в этом году из ККЗ «Пенза» перенесли в областную филармонию. Причем, как отметил Олег Рубцов, стоимость билетов на все концерты на этот раз будет единой — 600 рублей. К роме того, в рамках фестиваля состоятся ночные показы анимационных фильмов, мастер-классы и многое другое.