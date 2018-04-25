Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на 38,6%

Внешнеторговый оборот Пензенской области за год вырос на 38,6%, составив $502,5 млн. Экспорт увеличился на 20%, сообщил на сессии ЗакСобра, выступая с годовым отчетом, губернатор Иван Белозерцев.

«Считаю очень значимым тот факт, что практически весь экспорт региона, а именно — более 98%, является несырьевым и неэнергетическим. По доле несырьевого экспорта в общем объеме экспорта Пензенская область занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации и второе — среди субъектов Приволжского федерального округа», — отметил он.

Как сообщил глава региона, 27% в товарной структуре экспорта составила продукция машиностроения, 26% - продовольственные товары, 18% - металлы и изделия из них.

Пензенскую продукцию поставляли в 79 стран. Для эффективной работы создан Центр поддержки экспорта. В его рамках организовали семь бизнес-миссий: в Беларусь, Киргизию, две — в Казахстан, Армению, Узбекистан, Сербию.

При содействии центра предприятия заключили 43 экспортных контракта на общую сумму в 163 миллиона рублей.