Кабинет на 3 этаже и VIP-зал столовой: экскурсия по пензенскому правительству

Что скрывает главное здание региона, расположившееся в самом центре Пензы — на площади Ленина? Как выглядят кабинеты губернатора и зампредов правительства, где и как обедают чиновники, и действительно ли любой пензенец может разделить с ними трапезу?

Корреспондент «Пенза-Пресс» Анна Балашова узнала ответы на эти вопросы, побывав на эксклюзивной экскурсии в правительстве. Рассказать об истории здания и показать все его уголки, скрытые от глаз обычных горожан, согласился начальник Управления делами губернатора и правительства региона Владимир Орешкин, проработавший в его стенах более 20 лет.

О здании правительства

В кабинете Владимира Александровича висит панорамный снимок, который можно разглядывать часами. На нем запечатлен процесс строительства здания правительства в 1956 году (его возводили пять лет — с 1953 по 1958 годы), а справа виден первый городской автовокзал. Так выглядел центр Пензы 62 года назад. Автором фотографии является Василий Косов.

За все эти годы здание ни разу не подвергалось глобальной реконструкции, фасад, облицованный гранитными плитами, не реставрировали. Проводились только внутренние ремонтные работы.

«Что касается внешней отделки — все выглядит так, как изначально было задумано проектом. Его выполнял Ленинградский проектный институт. Таких зданий было несколько по Советскому Союзу, в том числе — и у нас. Систему отопления тоже не ремонтировали. Стены — кирпичные, некоторые перегородки выполнены из бетона», — рассказал Владимир Орешкин.

Коридоры в правительстве — замкнутые: по ним можно обойти здание и вернуться в исходную точку. Общая площадь прямоугольного строения — около 12 тыс. 200 кв. метров.

Здание имеет неравномерную этажность: со стороны ул. Московской, Кирова и центрального входа — пять этажей, а та часть здания, которая выходит на «Пассаж», — трехэтажная. В ней находятся залы, где проходят совещания, всего их пять.

Кабинет губернатора

Свое знакомство со зданием правительства мы начали с кабинета главы региона Ивана Белозерцева. Он располагается на третьем этаже. В этом блоке также находится Управление по обеспечению деятельности губернатора.

В этом холле люди ожидают приема главы региона.

Так выглядит приемная губернатора. На стенах, как и во всех коридорах здания правительства, висят картины исключительно пензенских художников.

По словам сотрудников Управления по обеспечению деятельности губернатора, рабочий день Ивана Александровича, как правило, начинается рано — около половины восьмого утра. Покидает здание правительства он около восьми часов вечера, порой — позже.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядит кабинет губернатора.

Панорамное видео:

В той части кабинета, что расположена ближе к приемной, стоят аквариум с рыбками и книжный шкаф. В нем есть место и исторической, и религиозной, и художественной литературе.

В дальней части кабинета находится рабочее место губернатора.

На одной из стен висит большая рельефная карта Пензенской области.

Кабинет губернатора соединен с комнатой, в которой находятся памятные награды, распечатаны фотографии со значимых для региона мероприятий.

К примеру, на этом снимке запечатлена пресс-конференция Ивана Александровича на открытии Свердловского моста в ноябре прошлого года, в котором принимали участие министр транспорта РФ Максим Соколов и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

За комнатой отдыха находится переговорная: она используется, исходя из названия — для проведения различных переговоров.

Кабинет вице-губернатора

Так выглядит кабинет вице — губернатора. Начинается он также приемной, в нем, помимо рабочего места, есть стол для переговоров. Во всех кабинетах руководителей висят большие карты Пензенской области.

Кабинет зампреда правительства

Журналист «Пенза-Пресс» также побывал в кабинете заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина. Площадь помещения составляет около 45 кв. метров. В региональном правительстве работают девять зампредов, их кабинеты выглядят идентично.

Всего в здании правительства находятся порядка 220 кабинетов, где работают около 450 человек. Один кабинет могут занимать до четырех-пяти чиновников, площадь помещений варьируется от 14 до 20 кв. метров.

Залы

В здании правительства есть пять залов, где проводятся заседания — как с участием представителей СМИ, так и закрытые. Расскажем о каждом подробнее.

Самый маленький зал расположен на третьем этаже, он рассчитан всего на 40 мест, его площадь составляет 77 кв. метров.

Оперативные совещания с участием губернатора традиционно проходят в зале заседаний правительства на втором этаже. Помещение имеет площадь 96 кв. метров, оно может вместить до 70 человек.

На втором этаже также располагается конференц-зал, его площадь и количество посадочных мест аналогичны залу заседаний.

На первом этаже находятся два самых больших правительственных зала — круглый и малый.

Так выглядит круглый зал. Его площадь — 470 кв. метров, он может вместить максимальное число людей — до 250.

Малый зал имеет площадь 140 кв. метров, здесь могут одновременно находиться до 130 человек. Помещение оборудовано аппаратурой для видеосвязи.

Столовая правительства

На цокольном этаже здания находится столовая. Пообедать в ней с 12 до 13 часов могут сотрудники правительства, а с 13 до 15 часов — любой желающий.

«Необходимо написать письмо с просьбой разрешить посещение нашей столовой, направлять его следует в Управление по делам губернатора, мне. Мы согласовываем все, отдаем список на пост полиции, и по документам — удостоверениям и паспортам — людей пропускают. К нам приходят на обед работники ближайших торговых центров, сотрудники банков и офисов многих компаний, расположенных неподалеку. За день столовая обслуживает до 200 человек», — рассказал Владимир Орешкин.

По его словам, в правительственной столовой нет фиксированного еженедельного меню: перечень блюд меняется каждый день, и хоть они и могут периодически повторяться, но полностью идентичных меню нет.

Вот два примера меню.

Средняя стоимость обеда, в который входят холодная закуска, первое, второе и компот, составляет около 130 рублей.

На вопрос о том, отличается ли меню губернатора от тех блюд, которые предлагают другим сотрудникам правительства, Владимир Орешкин ответил отрицательно, подчеркнув, что глава региона очень щепетилен в этом вопросе.

«Ни у кого нет особых привилегий, всем предлагается одинаковая еда, и платят за нее все одинаково», — отметил он.

Правда, обедают губернатор, а также зампреды правительства и начальники управлений в отдельном зале, рассчитанном на 16 мест. Он выглядит так.

А этот зал рассчитан на 54 посадочных места, его до 13 часов посещают сотрудники правительства, а с 13 до 15 часов — все желающие.

За приготовление пищи в столовой отвечают 12 человек. Кухня имеет несколько цехов — горячий, мясной, кондитерский и другие.

Котельная

В другой части цокольного этажа здания находится котельная. Она оснащена четырьмя котлами: одним немецким (ему около семи лет), двумя итальянскими (по пять лет) и одним отечественным (15 лет). Последний стоит в резерве, хоть и по-прежнему находится в рабочем состоянии.

С цокольного этажа можно выйти во внутренний дворик, он выглядит так.

Награды и памятные доски

На первом этаже рядом с центральным входом, который находится напротив памятника им. Ленина, располагается доска, на которой высечены имена пензенцев, работавших в облисполкоме (ныне — ЗакСобрании) и принявших участие в Великой Отечественной войне.

Рядом с ней висит доска, на которой перечислены фамилии тех, кто работал в местном обкоме (ныне — правительстве) и погиб в годы ВОВ. В День Победы к ней возлагают цветы.

А эти знамена находятся на втором этаже, близ центральной лестницы. Они висели на здании обкома в Советское время. Также здесь располагается Орден Ленина, которым был награжден регион в 1967 году за успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства и в культурном строительстве.

Система охраны

Рядом с центральным входом находится главный пост охраны. Здесь ведутся 24-часовые дежурства, сотрудники работают сутки через три дня. По периметру здания стоят 16 камер, ведется видеонаблюдение. Все 16 изображений выводятся на единый экран в режиме реального времени. На других постах охраны дежурные сменяются каждые 10 часов.

Коридоры правительства разделены на блоки, для входа в каждый необходимо открыть заблокированную дверь. Для этого у каждого сотрудника есть специальные брелоки, которые прикладываются к считывающему устройству.

С их помощью также можно пройти через шлагбаум на входе с ул. Кирова.

Фасад здания

В завершении экскурсии Владимир Орешкин рассказал журналисту «Пенза-Пресс» о том, какая работа ведется для того, чтобы фасад здания был опрятным и радовал глаза пензенцев и гостей города. Выяснился один интересный факт.

«Вы хоть раз видели, чтобы на здании правительства был выцветший, выгоревший флаг? Мы меняем их очень часто. Летом — раз в два месяца, зимой — иногда в два раза чаще, в зависимости от погоды. Уделяем этому очень пристальное внимание», — поделился начальник Управления.

Также он напомнил о том, что в праздничные дни неизменно работает подсветка здания.

ИА «Пенза-Пресс» благодарит губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также пресс-секретаря главы региона Дину Черемушкину и начальника Управления делами губернатора и правительства региона Владимира Орешкина за отклик на наше предложение о создании этого материала. Надеемся, что он получился интересным и познавательным.

Напомним, в рамках спецпроекта информационное агентство ранее рассказывало своим читателям о том, как устроены пензенский аэропорт и гидрометеоцентр, материалы можно почитать здесь и здесь.