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Виртуальную связь от «Ростелекома» подключили 200 компаний

26 апреля в 14:09 162 просмотра
, подключивших «Виртуальную АТС» от «Ростелекома», достигло 200. Это вдвое больше. Чем за аналогичный период прошлого года.

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В апреле количество компаний, подключивших «Виртуальную АТС» от «Ростелекома», достигло 200. Это вдвое больше. Чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий спрос на виртуальную телефонию дает возможность сократить затраты на связь и повысить эффективность бизнес-коммуникаций.

«Виртуальная АТС» больше всего востребована у компаний малого и среднего бизнеса. В лидерах подключений — предприятия, работающие в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, медицины, строительства, производства товаров. В числе пользователей услуги — известная пензенская компания «Белинсксельмаш», выпускающая сельскохозяйственную технику и комплектующие. Предприятие отказалось от устаревшей офисной телефонной станции и подключило «Виртуальную АТС» вместе с оптическим интернетом от «Ростелекома».

«Наше предприятие поддерживает деловые отношения со множеством организаций. Сотрудникам приходится много звонить по области, по России и за рубеж. Содержание аналоговой корпоративной АТС было затратным: возникали проблемы с запчастями, платили специалисту за обслуживание. С «Виртуальной АТС» мы получили заметную экономию на разговорах и дополнительные возможности: короткую нумерацию между пользователями, голосовое приветственное меню, переадресацию на стационарные и мобильные телефоны. Для нашей компании это хорошее решение», — рассказал главный инженер АО «Белинсксельмаш» Константин Барышников.

Для подключения сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

«Облачные сервисы стали доступнее благодаря высокому проникновению оптического интернета в регионе. «Виртуальная АТС» интересна собственникам бизнеса как инструмент для прироста клиентской аудитории и как следствие — увеличения дохода. ВАТС с возможностью управлять большим потоком обращений как раз эффективно с этим справляется», — отметил директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

«Ростелеком» в апреле 2018 года обновил тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь функционал продукта, включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату — 1 рубль в месяц. При подключении телефонии вместе с услугой доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» можно еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

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