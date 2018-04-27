В Пензе на майские праздники будут патрулировать леса

Отвечая на вопрос депутата Владимира Мутовкина, как будет вестись контроль за состоянием лесов, руководитель управления сообщил, что идет опашка массивов. Завершить ее планируется до конца майских праздников.
«Установили 20 стендов, напоминающих об опасности возникновения пожара, 10 шлагбаумов, запрещающих въезд. По трем маршрутам (Ахунское, Веселовское, Светлополянское лесничества) в течение праздников будет вестись патрулирование», — добавил Алексей Михайлов.
Напомним, пожароопасный сезон в Пензенском регионе начался 15 апреля. Риск возникновения возгораний продлится до 15 октября.