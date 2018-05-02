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Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей

2 мая в 15:10 270 просмотров

Посетители пензенского регионального управления федеральной службы судебных приставов получили консультацию детских врачей.

Заведующая кафедрой «Педиатрия» Людмила Мусатова и студенты 5 курса медицинского факультета рассказали, как обезопасить детей от сезонных заболеваний, можно ли повлиять на формирование детского иммунитета и как подготовить организм к сезону летнего активного отдыха.

Это первая подобная акция, однако бесплатные консультации медиков на территории службы судебных приставов планируют сделать регулярными.

Следующая акция (0+) пройдет во время празднования дня защиты детей. Родители смогут получить консультации нескольких специалистов, сообщает «Экспресс».


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