Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей

Заведующая кафедрой «Педиатрия» Людмила Мусатова и студенты 5 курса медицинского факультета рассказали, как обезопасить детей от сезонных заболеваний, можно ли повлиять на формирование детского иммунитета и как подготовить организм к сезону летнего активного отдыха.

Это первая подобная акция, однако бесплатные консультации медиков на территории службы судебных приставов планируют сделать регулярными.

Следующая акция (0+) пройдет во время празднования дня защиты детей. Родители смогут получить консультации нескольких специалистов, сообщает «Экспресс».