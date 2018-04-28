В Пензе подвели итоги I межрегиональной туристической выставки (видео)

В киноконцертном зале «Пенза» завершила свою работу I межрегиональная туристическая выставка «Туризм, отдых и оздоровление». Организаторы и участники подвели ее итоги на церемонии закрытия.

Перед закрытием I межрегиональной туристической выставки организаторы разыграли билеты на бесплатное посещение музеев и заповедников и купоны на бесплатный обед в ресторане. Так совпало, что одному из туроператоров выпал шанс облететь вокруг Земли. Символически.

«Совпадение в том, что на этой выставке мы выставлялись от туристического путеводителя, в 2018 году делаем его впервые к Чемпионату мира, который будет проходить в Саранске, символично, что глобус достался именно нам», — рассказала участница выставки «Туризм, отдых и оздоровление» Марьяна Уразаева.

Организаторы отмечают, что выставка прошла успешно, и залогом этого успеха, в первую очередь, стало количество заявленных участников. Во время подготовки фестиваля презентаций ожидалось, что на предложение поучаствовать откликнется не больше 40 желающих. При регистрации насчитали почти 100 участников. Кроме Пензы, были и представители пяти других российских городов, Москвы, Саратова, Самары, Йошкар-Олы, Воронежа. На их фоне областной центр, с богатым историко-культурным наследием, выглядит более чем достойно. Чтобы это доказать, для гостей устроили пресс-тур.

«25 представителей посетили «Тарханы» и другие объекты области. Данная выставка — это налаживание тесных связей и предоставление продукта, который может предложить регион в рамках своего потенциала», — отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

На церемонии награждения подвели итоги туристического марафона. Награды вручили информационным партнерам выставки, среди которых и ТРК «Экспресс». Дипломы победителей также получили организации, чьи стенды оказались наиболее оригинальными, сообщает телеканал «Экспресс».