В Заре появилось 80 молодых сосен

Пензенские школьники во главе с руководителем регионального отделения «Союз Добровольцев России» по собственной инициативе высадили в Заре сосны.

Сосны должны были высадить в рамках масштабной акции «Посади дерево — вспомни о войне!», но из-за непогоды ее перенесли. Однако добровольцы решили не ждать и вышли на место.

Позже к ним присоединились члены Пензенского областного отделения Русского географического общества — ветеран пензенского туризма Анатолий Мордвинцев и помощник председателя отделения по экологическим вопросам Виктор Небога, на их счету — 30 высаженных деревьев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Начало акции «Посади дерево — вспомни о войне!» (0+) состоится 5 мая в 11.00 в микрорайоне Заря.