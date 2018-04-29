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В Заре появилось 80 молодых сосен

29 апреля в 10:14 264 просмотра
«Союз Добровольцев России» по собственной инициативе высадили в Заре сосны.

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Пензенские школьники во главе с руководителем регионального отделения «Союз Добровольцев России» по собственной инициативе высадили в Заре сосны.

Сосны должны были высадить в рамках масштабной акции «Посади дерево — вспомни о войне!», но из-за непогоды ее перенесли. Однако добровольцы решили не ждать и вышли на место.

Позже к ним присоединились члены Пензенского областного отделения Русского географического общества — ветеран пензенского туризма Анатолий Мордвинцев и помощник председателя отделения по экологическим вопросам Виктор Небога, на их счету — 30 высаженных деревьев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Начало акции «Посади дерево — вспомни о войне!» (0+) состоится 5 мая в 11.00 в микрорайоне Заря.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/zelenyy_desant_vysadil_80_sosen_v_mikrorayone_zarya/

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