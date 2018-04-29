Автоэкспедиция: Самая крупная гидроэлектростанция в Европе

«Волжская ГЭС является самой нижней ступенью Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций. Начало строительства этого мега-сооружения началось в 1952 году и продолжалось девять лет, став, на тот момент, одной из главных всесоюзных строек СССР. В строительстве Волжской ГЭС принимали участие специалисты и бригады со всего Советского Союза. Памятник этим героям труда, сумевшим за малые сроки возвести столь необходимую для восстанавливаемой после войны страны гидроэлектростанцию, до сих пор можно увидеть недалеко от плотины ГЭС на выезде из Волгограда.

Электростанция не раз переименовывалась, называясь Сталинградской, затем Волгоградской, затем Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС. В настоящий момент станция входит в состав ПАО «РусГидро» на правах обособленного филиала. Насыпь Волжской ГЭС с проложенными по ней автомобильной и железными дорогами соединяет Тракторозаводской район Волгограда и город-спутник Волжский, давая жителям и гостям области возможность быстро и удобно перебраться с одного на другой берег реки Волга», — рассказал Денис Симонов.

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