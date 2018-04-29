Пензячка пожаловалась на ужасную дорогу на пути к детскому саду

Дорога на Западной поляне в Пензе превратилась в месиво грязи, на ней образовалась огромная лужа воды. Об этом женщина написала в соцсети.

В подтверждение своих слов в группе «Пенза Live» соцсети «ВКонтакте», пензячка разместила фотографии. Женщина сообщила, что эта дорога ведет к детскому саду, и она стала настоящим препятствием на пути.

Судя по комментариям, многие пензенцы привыкли к подобным условиям, их не удивила грязь и огромная лужа вместо асфальта. Женщине посоветовали надеть резиновые сапоги и не жаловаться на погоду. Но есть и те, кто поддержал автора поста.

«Это наш сад. Пройти можно по дорожке, но сам факт безобразного отношения к людям… Такая картина там уже — лет 25», — написала пользователь Софья.