Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с представителями областной и городской власти, экспертами 2 мая посетил ЖК «Чистые пруды». Главе региона предстояло решить непростой вопрос, связанный с развитием микрорайон и достройке домов, которые оказались замороженными из-за банкротства ОАО «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК).

История с возведением нового микрорайона с жильем эконом-класса началась в 2014 году. Здания возводили буквально в чистом поле, но плюсом было то, что это рядом — областной центр и квартиры планировалось реализовывать по приемлемой цене. Вопросом, как отмечалось выше, занималось «АИК», возглавляемое Вениамином Бочкаревым.

В проекте значился 71 дом на 10 тысяч человек, школа на 700 учеников, два детсада на 320 мест, десять магазинов, аптеки, автостоянки, споривно-досуговый центр. Но почти все это осталось лишь на бумаге, потому что в 2015 году организация разорилась. Ввели в эксплуатацию всего пять домов, семь не достроили. Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом, его, по данным регионального управления СКР, подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

О текущей ситуации на стройплощадке губернатору Ивану Белозерцеву сообщил Евгений Рыжов, гендиректр ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (это новая организация, ее создали для льготного кредитования населения взамен разорившейся компании).

«Приобрели у старой организации семь коробок. Шесть полностью смонтированы и одна — на полтора этажа», — доложил Евгений Рыжов.

Он отметил, что себестоимость квадратного метра выйдет не менее чем в 22 тысячи рублей, так как квартиры предлагаются с отделкой. Чтобы завершить строительство замороженных зданий, нужно не менее 137 млн рублей. Кроме того, в пяти ранее сданных домах еще не все квартиры удалось продать.

«В этих пяти домах, которые введены, 71 квартира не реализована. В отношении АИК введено конкурсное производство. Сперва квартиры выставлялись на продажу по 20 тысяч рублей за квадратный метр. Не продали ни одной квартиры. На 10% стоимость снизили — до 18 тысяч рублей, но тоже не продали. Теперь будут снижать до 50%. То есть цена может снизиться где-то до 9−10 тысяч рублей за квадратный метр», — сказал Евгений Рыжов.

Он добавил, что это происходит из-за отсутствия развитой инфраструктуры.

«Достраивать нужно, продавать и развивать микрорайон», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Гендиректор нового ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» предложил следующий выход из ситуации: вернуть АИК эти недостроенные семь домов. По его мнению, их выгоднее будет приобрести после выставление на продажу конкурсным управляющим.

Иван Белозерцев поручил председателю регионального правительства Николаю Симонову изучить вопрос. Также глава региона отметил, что параллельно нужно работать над поиском инвестора, который смог бы заняться развитием микрорайона. Он обратился с одному из застройщиков, реализующему проекты в Дальнем Арбеково, с предложением подключится к работе в ЖК «Чистые пруды». Губернатор отметил, что здесь можно предлагать жилья для многодетных семей.

Застройщик обещал изучить вопрос и подготовить конкретные предложения с расчетами стоимости и возможных затрат.

«Нужно собрать всю информацию. Первая задача — заселить людей в ту 71 квартиру, что есть. Параллельно нужно достраивать дома. Третье — нужно думать о развитии микрорайона. Отремонтируем школу в Рамзае, детсад можно увеличить открытием дополнительных групп. В дальнейшем социальная инфраструктура с развитием микрорайона будет совершенствоваться», — подчеркнул Иван Белозерцев.