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В Пензе цветочные композиции к ЧМ появятся после 15 мая (видео)

2 мая в 14:37 294 просмотра
«Зеленое хозяйство г. Пензы» украсят город символикой ФИФА, как говорится, в своем стиле. Самому грандиозному спортивному событию в мире флористы посвятят несколько цветочных композиций.

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К Чемпионату мира по футболу готовятся пензенские цветоводы. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» украсят город символикой ФИФА, как говорится, в своем стиле. Самому грандиозному спортивному событию в мире флористы посвятят несколько цветочных композиций.

В теплице поливают и завершают высаживать цветы «особого назначения» — их готовят для уникального спецпроекта. Растения составят тематическую композицию к Чемпионату мира по футболу-2018. Первая появится на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской. В центре цветочного рисунка будет изображен большой футбольный мяч. А его будут окружать дорожки из белых, синих и красных цветов, как российский триколор. Общая площадь композиции составит почти 300 квадратных метров.

Цветочный флаг будет состоять из белых и красных петуний и синего агератума. В композиции будут также цинерарии и бархотки. В левом нижнем углу от футбольного мяча цветами изобразят цифры «2018». Кстати, сам мяч специалисты планируют сделать объемным.

Второй флористический рисунок жители и гости Пензы увидят на улице 8 Марта, недалеко от «Глобуса».

«Мы решили оптимизм нашим болельщикам придать — написать «Россия, вперед! И это будет написано из бархотки, а сам мяч будет высажен из цинерарии и коулюса. Все это будет под стрижку, то есть будут стричься цветы в течение сезона», — рассказала Ирина Пушкарева, главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

К оформлению тематических композиций цветоводы приступят после 15 мая, когда минует угроза заморозков. К 1 июня футбольно-цветочная символика должна быть полностью готова, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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