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В Сети появилось видео пожара на ул. Баумана

3 мая в 14:23 448 просмотров
, 30 в Пензе.

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В Сети появилась видеозапись пожара на складе готовой продукции на улице Баумана, 30 в Пензе.

Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

Напомним, пожар произошел 2 мая в час дня. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова пояснила, что на складе хранились садовые фигурки и алкоголь.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=j5TJVQFL0z0

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