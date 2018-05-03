В Сети появилось видео пожара на ул. Баумана

В Сети появилась видеозапись пожара на складе готовой продукции на улице Баумана, 30 в Пензе.

Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

Напомним, пожар произошел 2 мая в час дня. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова пояснила, что на складе хранились садовые фигурки и алкоголь.