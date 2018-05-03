Почему реформы образования нуждаются в доработке. Интервью со Станиславом Климиным
От чего возрастает риск сердечных приступов
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области за праздники задержали более 100 пьяных водителей
Президент назначил нового руководителя пензенского УМВД
Пензенскую медразработку отметили на международном конгрессе
Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса
В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство
Пензенских врачей отправят повышать квалификацию в Сеченовский университет
Пензенская область — в десятке лучших субъектов РФ по легализации труда
Глава города поздравил пензенцев со Всемирным днем свободы печати
В Пензенской агломерации хотят установить 860 дорожных знаков
В «Пензаэнерго» определили лучшие рабочие бригады

В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений

3 мая в 15:03 482 просмотра

В Пензе идет стабильное снижение объемов прибыли в бюджет. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина на аппаратном совещании в мэрии.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что правильно, когда доходы, получаемые от использования муниципального имущества, поступают в бюджет города, а не на нужды отдельных лиц.

«Необходимо проверить все учреждения, подведомственные комитету физической культуре, спорту и молодежной политике. Может выясниться много интересного», — цитирует слова мэра пресс-служба городской администрации.

Виктор Кувайцев поручил Ольге Завьялкиной провести проверку финансово-хозяйственной деятельности детских спортивных школ.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...