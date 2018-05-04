Что ждет сборную России на Чемпионате мира по хоккею. Прогноз

И вновь болельщики хоккея замрут у экранов — 4 мая стартует Чемпионат мира в Дании. Какие шансы у россиян стать лучшими? Смогут ли они доказать, что заслуженно выиграли олимпийские медали? Как себя проявит воспитанник пензенской школы хоккея Сергей Андронов?

Большинство подписчиков группы «Это Пенза, Карл!» уверены: «красная машина» победит (60,9%). 21,7% опрошенных считают, что россияне дойдут до финала, 8,7% - до полуфинала. Мало кто считает, что национальная сборная не выйдет из группы или максимум, что ей светит — четвертьфинал.

А вот бывший капитан пензенского «Дизеля» настроен менее оптимистично.

«Я думаю, если они будут в медалях, любых, это будет успех. Потому что перед самым чемпионатом поменялся тренер [после того, как Олег Знарок не сумел вывести СКА в финал Кубка Гагарина, он ушел не только из клуба, но и из сборной России; на данный момент нашу команду возглавляет экс-наставник «Металлурга» Илья Воробьев], а это многое значит. Не думаю, что такая быстрая перемена положительно может сказаться», — сказал он.

По мнению хоккеиста, на датском льду россиян ждут серьезные соперники — команды Канады, США, Швеции, Финляндии.

«У них человек 15−16 из Национальной хоккейной лиги. На Олимпиаде другие составы были. У канадцев, например, вообще не было ни одного НХЛовца. У нас, правда, тоже с НХЛ ребята подъехали. Пять сборных рассчитывают на выигрыш, в том числе и наша, но не скажу, что она — фаворит», — отметил Андрей Кузьмин.

Земляку Сергею Андронову, которого вызвали в сборную, он пожелал успехов и сил.

«Сергей Андронов играет на своем уровне, ниже не опускается, показывает силовой, динамичный хоккей, он пробивной парень, много приносит команде. Человек незаменимый для сборной. Тяжелый сезон у него выдался: и Олимпиада, и финал Кубка Гагарина, и чемпионат мира сейчас. Дай Бог ему сил и удачи!» — сказал он.

Напомним, первую игру россияне проведут 4 мая против Франции. Матч (0+) начнется в 17.15. С календарем игр можно ознакомиться здесь.