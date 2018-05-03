Пензенскую медразработку отметили на международном конгрессе

Разработанный в Пензе глазной хрусталик отметили специальным призом на ежегодном конгрессе американской ассоциации катарактальной и рефракционной хирургии.

Разработка принадлежит заведующему кафедрой офтальмологии ПИУВа, доценту, кандидату медицинских наук Сергею Кузнецову. Представленная им новая концепция хрусталика отличается от традиционных устройств принципом объемозамещения и способностью восстановления параметров хрусталика до исходных дооперационных значений, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Технология вызвала признание профессионального сообщества. Конструкция позволяет значительно повысить безопасность хирургии катаракты у пациентов, имеющих сопутствующие патологии сетчатки.

Врачи областной офтальмологической больницы совместно со специалистами кафедры офтальмологии занимаются новой концепцией более восьми лет. За это время было оформлено более семи патентов, однако работы по усовершенствованию модели хрусталика продолжаются.

«Операции по замене хрусталика на сегодняшний день являются самыми востребованными в области офтальмохирургии. Ежегодно мы выполняем более 5,5 тысяч подобных вмешательств, и порядка 10−15% пациентов при этом имеют сочетанную патологию сетчатки. Имплантация объемозамещающей модели хрусталика позволяет повысить их эффективность и безопасность, особенно при близорукости высоких степеней», — объяснил главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

За восемь лет более 450 человек получили возможность вновь видеть мир во всех его красках благодаря разработке пензенских ученых.