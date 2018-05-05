Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В России ужесточили правила проведения техосмотра
Иммунитет связан с появлением седины — ученые
Ученые обнаружили связь между фастфудом и бесплодием
Посещение липецких лесов ограничат
Команду екатеринбургских хоккеистов усилит капитан французской сборной
В Череповце трибуны стадиона «Металлург» признали опасными
В Сети продают скамейку «Я люблю Саратов»
В России предложили сделать Wi-Fi более доступным для сельчан
МРОТ предлагают заменить почасовой оплатой труда
Российские ученые заставили биться замороженное сердце

Отдых помогает лучше запоминать новую информацию — психологи

5 мая в 13:59 154 просмотра
, что отдых помогает лучше запоминать новую информацию. Психологи из Шотландии обнаружили, что всего 10 минут отдыха в тишине по итогам работы с разного рода новой информацией помогают значительно лучше ее запомнить, сообщают «Актуальные новости».

" data-title="Отдых помогает лучше запоминать новую информацию — психологи — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые выяснили, что отдых помогает лучше запоминать новую информацию. Психологи из Шотландии обнаружили, что всего 10 минут отдыха в тишине по итогам работы с разного рода новой информацией помогают значительно лучше ее запомнить, сообщают «Актуальные новости».

Ученые создали тест, который дает возможность установить, насколько подробным является новое воспоминание. В первом эксперименте приняли участие 60 добровольцев 18−31 лет. Волонтерам продемонстрировали 60 снимков разных знакомых объектов, а после разделили их на три отдельные группы.

Первая на протяжении 10 минут отдыхала, вторая выполняла иное задание, вынуждающее работать с изображениями, а третья — тут же начала очередной этап эксперимента, во время которого волонтерам продемонстрировали несколько десятков изображений, некоторые из которых они видели во время первой части опыта. Прочие картинки представляли собой «обманки», имеющие некоторое сходство с первыми фото, однако отличающиеся в деталях. Участникам нужно было определить, какое изображение они видят — оригинально либо измененное. Представители двух других групп также прошли аналогичное тестирование.

В результате исследователи выяснили, что лучшие показатели оказались у тех, кто отдыхал в течение 10 минут после первой части эксперимента.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...