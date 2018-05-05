Ученые выяснили, что отдых помогает лучше запоминать новую информацию. Психологи из Шотландии обнаружили, что всего 10 минут отдыха в тишине по итогам работы с разного рода новой информацией помогают значительно лучше ее запомнить, сообщают «Актуальные новости».

Ученые создали тест, который дает возможность установить, насколько подробным является новое воспоминание. В первом эксперименте приняли участие 60 добровольцев 18−31 лет. Волонтерам продемонстрировали 60 снимков разных знакомых объектов, а после разделили их на три отдельные группы.

Первая на протяжении 10 минут отдыхала, вторая выполняла иное задание, вынуждающее работать с изображениями, а третья — тут же начала очередной этап эксперимента, во время которого волонтерам продемонстрировали несколько десятков изображений, некоторые из которых они видели во время первой части опыта. Прочие картинки представляли собой «обманки», имеющие некоторое сходство с первыми фото, однако отличающиеся в деталях. Участникам нужно было определить, какое изображение они видят — оригинально либо измененное. Представители двух других групп также прошли аналогичное тестирование.

В результате исследователи выяснили, что лучшие показатели оказались у тех, кто отдыхал в течение 10 минут после первой части эксперимента.