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Иван Белозерцев посадил в Спасске каштаны

5 мая в 16:34 226 просмотров

В городском парке Спасска Пензенской области состоялась высадка деревьев.

Губернатор Иван Белозерцев посетил мемориал воинской славы, возложил цветы к памятнику Солдату-освободителю.

Кроме того, в парке глава региона принял участие в закладке каштановой аллеи. Мероприятие по озеленению главного места отдыха жителей Спасска было посвящено 73-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«В этом году в программе по созданию комфортной городской среды принимают участие все муниципальные образования и городские округа Пензенской области. На благоустройство города Спасска в направлено пять миллионов рублей. На следующей год предполагается заложить на эти цели сумму не меньше», — сказал Иван Белозерцев.

Также он сообщил жителям Спасска о строительстве федеральной трассы в обход районного центра в 2019 году, что повысит комфортность проживания в городе областного значения.

На ремонт дорог по Спасскому району в 2018 году, по словам губернатора, в бюджете Пензенской области предусмотрено 125 миллионов рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/82096/

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