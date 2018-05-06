В Пензе начали готовить зоны отдыха у воды

6 мая в Пензе чиновники во главе с главой городской администрацией Виктором Кувайцевым осмотрели зону отдыха у пруда возле больницы № 6.

Начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин доложил, что департамент развития отдыха и туризма убрал с территории мусор. Но из-за погоды затруднен проезд техники, поэтому отходы вывезут на следующей неделе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 20 мая в зоне отдыха установят контейнеры для мусора, урны, скамейки, кабины для переодевания, грибки, приведут в порядок туалеты на всех местах отдыха у воды.

В Пензе, традиционно, будут действовать шесть зон отдыха у воды: в районе Арбековских прудов, на улице Лядова (ГКБ СМП им. Г. А. Захарьина — южная часть), в районе улицы Павлушкина, 27, на улице Сплавной в поселке Ахуны, в районе с/т «Засека» (ул. Совхоз-техникум, 60я), на ул. Антонова (ГПЗ-24).

«На каждом участке необходимо обеспечить постоянное присутствие дежурных, которые будут контролировать санитарное состояние этих мест и соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах», — распорядился Виктор Кувайцев.