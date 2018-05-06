В Пензе начали готовить зоны отдыха у воды

Начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин доложил, что департамент развития отдыха и туризма убрал с территории мусор. Но из-за погоды затруднен проезд техники, поэтому отходы вывезут на следующей неделе.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 20 мая в зоне отдыха установят контейнеры для мусора, урны, скамейки, кабины для переодевания, грибки, приведут в порядок туалеты на всех местах отдыха у воды.
В Пензе, традиционно, будут действовать шесть зон отдыха у воды: в районе Арбековских прудов, на улице Лядова (ГКБ СМП им.
«На каждом участке необходимо обеспечить постоянное присутствие дежурных, которые будут контролировать санитарное состояние этих мест и соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах», — распорядился Виктор Кувайцев.