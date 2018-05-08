Труд по обязаловке. Что думают пензенцы о распределении после вузов

В России планируют вернуться к обязательному распределению выпускников вузов. Соответствующий проект закона уже внесли в Госдуму на рассмотрение. Есть ли шанс, что закон примут? Как к этой инициативе относятся сами студенты? Об этом — в материале ИА «Пенза-Пресс».

Согласно законопроекту, бюджетники после окончания учебы обязаны будут проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении. Авторы проекта считают, что это поможет получить необходимый стаж, без которого работодатели неохотно берут новоиспеченных специалистов.

Так как инициатива затрагивает, в первую очередь, студентов, мы решили для начала узнать их мнение по этому поводу. Отклики получили разные.

Елизавета, студентка магистратуры ПГУАС, будущий архитектор: «В контексте моей профессии я была бы рада, если бы меня отправили на работу по специальности в городе. Но так как у нас ничего нормально не делается, меня отправят в какой-нибудь колхоз, будут требовать, чтобы я делала работу маркетолога, дизайнера, продавца-консультанта и менеджера. Поэтому я против. Будут предъявлять нормальные требования к кандидатам — будет уместно проталкивать такой проект».

Полина, студентка историко-филологического факультета ПГУ, будущий учитель истории: «С такими темпами никто в университеты учиться не пойдет, кому это надо. Вдруг за годы учебы в университете ты найдешь более престижную работу, чем, например, работу учителем. Мы же неосознанно многие идем получать образование, потому что «надо», чтобы было».

Юлия, студентка историко-филологического факультета ПГУ, будущий учитель русского языка и литературы: «С одной стороны, это хорошо, потому что у студентов не будет проблем с трудоустройством, каждый будет знать, что он точно, выйдя из института, не останется без работы. С другой стороны, если будет обязательное распределение, могут не учитываться пожелания студентов насчет местоположения государственного учреждения и так далее».

Светлана, студентка бакалавриата ПГУАС, будущий архитектор: «Вполне логичный законопроект. Если учитывать, сколько молодых специалистов, закончивших вуз, работают не по специальности или даже уезжают работать в другую страну, государство по праву может возвращать вложенный ресурс таким способом. Если проецировать данную ситуацию на мою профессию, то разговоры об этом идут очень давно. Реальная рабочая практика после вуза для архитектора важна как проверка на профпригодность. Особенности работы в творческих коллективах, мастерских или на предприятиях хороши тем, что идет тесное общение с более опытными специалистами. Причем выгоду получают обе стороны: молодежь набирается опыта, а опытные архитекторы преуспевают в освоении современных программ. Я положительно отношусь к этому законопроекту, в особенности, — к пункту «что это поможет получить необходимый стаж, без которого работодатели неохотно берут новоиспеченных специалистов».

Но специалисты уверены — законопроект не пройдет согласование. В первую очередь, потому что противоречит основному закону государства — Конституции.

«В Конституции написано — труд свободен. Надо тогда сначала менять эту статью, а потом вносить закон. Это во-первых. Во-вторых, решать какие-то проблемы наполнения бюджета за счет выпускников не надо. Не выпускник обязан компенсировать свое обучение, а государство должно регулировать, сколько ему нужно педагогов, IT-специалистов, экономистов, юристов, и делать заказы вузам. Кроме того, за четыре-пять лет обучения может многое измениться, например, студентка может замуж выйти, детей родить, уехать за границу», — считает проректор по трудоустройстве и работе с выпускниками ПГУ Владимир Симагин.

Интересно, что подобный законопроект, тогда речь шла о трехлетней отработке студентов-бюджетников после вуза, уже пытались принять в 2013 году.

«Когда я был депутатом Госдумы, мы в свое время рассматривали подобный законопроект, и он не набрал достаточного количества голосов. Был раскритикован и не нашел должной поддержки. Думаю, и сейчас этот вопрос не стоит обсуждать. Просто у некоторых депутатов есть такой чес, им надо отличиться, внести какой-то законопроект, не имеющий с реалиями современной жизни ничего общего. Потом эти депутаты пойдут на телевидение обсуждать, о них будут говорить», — рассказал он.

Кроме того, сейчас уже существует отработанная система по распределению выпускников — целевой набор. Заключается он в том, что абитуриент приходит в вуз не только с оценками ЕГЭ, но и с направлением от конкретного предприятия и ведомства, а потом после учебы идет работать в эту организацию.

«Этот вопрос отрегулирован законодательно, он работает. Что-то новое принимать будет излишне», — уверен Владимир Симагин.

Работодатели тоже не приняли инициативу на «ура». Так, директор саратовского НИИ «Парадигма» Андрей Фурсов не уверен, что для всех выпускников-бюджетников найдутся места. Кроме того, по его мнению, это может спровоцировать новую волну коррупции.

«Врачей, учителей направят, конечно же, в сельскую местность. И мы получим очередную коррупционную жилу. Теперь выпускники-бюджетники будут платить за возможность выбора места распределения? А куда денут остальных выпускников? Всех этих политологов, конфликтологов, философов, социологов? Непонятно. И еще непонятно, что делать выпускникам, обучавшимся по договору оплаты услуг?» — отметил он и добавил, что вряд ли такой закон будет принят.

Хотя ряд законодателей считает, что благодаря проекту можно будет закрыть «кадровые дыры» в селе, а это — несомненный плюс.

«Главный плюс системы распределения выпускников вузов: только так мы сможем закрыть вакансии в отдаленных районах и сельских поселениях. Нынешние молодые специалисты стремятся в крупные города, в солидные фирмы, на большие зарплаты. Уезжать в деревню и работать несколько лет за небольшие деньги готовы единицы», — сказал депутат Смоленской областной Думы Сергей Леонов.

Однако законодатели согласны с тем, что проект требует широкого обсуждения, так как коснется каждого россиянина.