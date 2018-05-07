Пензенцы приняли участие в благотворительном забеге «Весенняя гроза» (видео)

В Пензе прошла «Весенняя гроза» — благотворительный забег, который во второй раз провели на Олимпийской аллее фонд «Караван добрых дел» совместно с областными федерациями легкой атлетики и триатлона. На старт вышли несколько стен пензенцев. Многие пришли на соревнования с детьми, так что забег получился семейным.

У Евгении Лисицкой — шесть детей, самому младшему — всего три месяца. Тем не менее, спортсменка готова выйти на старт.

«Во-первых, хочется поддержать акцию, потому что ребята занимаются хорошим делом, помогают другим семьям. Во-вторых, давно не посещала подобные мероприятия. В-третьих — дети, месяц не было стартов, просили очень, поэтому и пришли», — сказала она.

Забег организован благотворительным фондом «Караван добрых дел» совместно с региональными федерациями легкой атлетики и триатлона. Одна из целей — помочь семьям, которые воспитывают особенных детей.

«Взрослые участники забега сделали символичный стартовый взнос — 100 рублей, собранные средства пойдут на приобретение инвалидной коляски для Мартыновой Инны, у нее тяжелая форма ДЦП, ей 11 лет, она не ходит, поэтому она ей жизненно необходима», — рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова.

В соревнованиях приняло участие несколько сотен человек. Самым многочисленным стал детский забег.

«Очень разнообразные дистанции. Детская — 1000 метров, на которой стартует около 400 участников, женщины — десять километров, мужчины — полумарафон, 21 километр», — сказал главный судья соревнований Александр Екимов.

Самые маленькие участники могли преодолеть дистанцию вместе с родителями. Впрочем, никто из пришедших на соревнования не ставил цели показать лучшее время, главное — проверить свои силы.

«Главное — преодолеть себя. Чемпионство начинается там, где человек улучшим собственные показатели, и если вам сегодня удастся на пять, две, одну секунду пробежать лучше, чем в прошлый раз, считайте, что вы — будущие чемпионы», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Полукаров.

Мужчины бежали самую длинную и сложную дистанцию — полумарафон. Без серьезной подготовки и расчета на ней делать нечего.

«Надо правильно, грамотно рассчитать свои силы. Определить, насколько ты готов, тогда добежишь нормально. Спортом занимаюсь с детства, езжу на велосипеде, бегаю, плаваю, это уже как образ жизни», — сказал участник благотворительного забега «Весенняя гроза» Александр Зотов.

Все участники забега получили памятные медали, юным спортсменам достались также сладкие подарки. Победители и призеры мужского и женского забегов получили денежные призы. По 15 тысяч рублей — за первое место, по десять тысяч — за второе и по пять тысяч — за третье, сообщает телеканал «Экспресс».