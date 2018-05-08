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В Пензе прикрыли подпольное казино в гараже

8 мая в 10:25 514 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело по факту организации азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

Следствием установлено, что 28-летний житель Пензенского района решил организовать в областном центре подпольное казино. Реализовывать свою задумку он начал в январе 2018 года. Мужчина купил и поставил в гараже на улице Заводской несколько игровых автоматов, также арендовал два ларька вблизи торговых центров по улицам Ладожской и Ульяновской. Там он установил по одному игровому терминалу.

Весной он познакомился с 24-летним парнем, который периодически стал ремонтировать его игровое оборудование. В апреле он предложил стать его напарником в организации азартных игр, молодой человек согласился.

Мужчины договорились между собой об обязанностях. Старший контролировал денежные вопросы, а второй обеспечивал бесперебойную работу оборудования. Причем организатор всю выручку забирал себе и только часть отдавал своему новому товарищу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Пензенской области.

После того, как незаконную деятельность прикрыли, сотрудники правоохранительных органов изъяли все игровые автоматы. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.


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