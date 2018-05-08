Белозерцев: В годы войны наши солдаты продемонстрировали высший пример гуманизма (видео)

«9 Мая — это особый государственный праздник. В этот день каждая семья вспоминает о своих близких: о тех, кто бесстрашно уходил на фронт, кто эвакуировал заводы и в немыслимо короткие сроки переводил промышленность на военные рельсы, о тех, кто после бомбежек спасал раненых и сутками стоял у станка, кто тяжело работал на селе, стараясь обеспечить фронт продовольствием, кто, обрекая себя на смерть, шел на таран самолетов, кто с одной гранатой в руке бросался под танки, кто терпел пытки в тюрьмах и концлагерях.

Все они бились до последнего за русскую землю, за свою семью, за свой народ. Это наши солдаты и офицеры встали живым щитом перед Москвой осенью 1941 года, это они вели ожесточенные бои за Ленинград. Наши ветераны дрались за каждый дом Сталинграда, бились за Кавказ, погибали на Курской дуге, форсировали Днепр, Одер и Вислу. Освобождали порабощенную Европу, возвращали детей матерям, а страны — народам. Они не позволяли себе мстить за зверства фашизма, за наши сожженные города и деревни, за безвинно убитых мирных граждан. Они демонстрировали высший пример гуманизма, проявляли милосердие. Они дошли до Берлина, показав миру беспримерное мужество и благородство.

Сегодня в Европе мало кто хочет про это вспомнить, реабилитируют фашистских палачей, но мы — дети Победы и наш долг — сохранить память и пронести гордость за наших предков, донести правду о той ужасной, кровопролитной войне. Мы никому не позволим переписать историю нашей страны, подвиг наших дедов. Дорогие ветераны, мы склоняемся перед вашим ратным подвигом. Светлая память ушедшим», — сказал глава региона.

С праздником Великой Победы собравшихся поздравил ветеран Александр Дручков. Он также отметил мужество, стойкость, преданность, патриотизм, которые проявили пензенские бойцы при защите Родины.

«Когда немец подошел к стенам Москвы, 354-я дивизия, сформированная в Пензенской области, грудью встала на защиту столицы, не только остановила врага, но и перешла в наступление. И сейчас в деревне Крюково стоят памятники, с которых земля взята к Кремлевской стене у Вечного огня. Я вас поздравляю с праздником Великой Победы!» — сказал фронтовик.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».