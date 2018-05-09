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Валерий Савельев: 9 мая — великая дата в истории нашей страны

9 мая в 12:43 146 просмотров

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с Днем Победы.

«Уважаемые пензенцы, дорогие ветераны, примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Победы!

9 мая — великая дата в истории нашей страны, это самый главный и дорогой праздник для всех поколений наших сограждан.

В этот день мы отдаем дань признательности и благодарности всем ветеранам, защищавшим нашу Родину на полях сражений, и всем труженикам, ковавшим победу в тылу. Мы вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться домой с фронта и концлагерей, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших сограждан, горечь утраты коснулась каждой семьи. И сегодня мы вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам за мирное небо над головой, за возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране! Вы — пример мужества, отваги и безграничной любви к Родине! Мы равняемся на вас!

От всей души желаю всем счастья, здоровья, добра, радости, крепости духа, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни! Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к достижениям на благо Пензы, Сурского края и всей России!» — отмечается в поздравлении.


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