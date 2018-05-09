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Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы

9 мая в 09:02 280 просмотров

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днем Победы.

В поздравлении, в частности, говорится: «73 года прошло с того памятного мая 1945 года, когда наши отцы, деды и прадеды защитили свою землю, отстояли страну, сохранили честь Родины и честь своего народа ценой невероятных потерь и лишений.

Каждый человек в нашей большой стране тогда знал, ради чего идет на гибель с оружием в руках, ради кого без сна и отдыха несет трудовую вахту. Великая Победа нашего народа складывается из подвигов, названных именами героев, мужества безвестных солдат, похороненных в братских могилах, самоотверженного труда миллионов тружеников тыла.

Низко склоняя головы у Вечного огня, мы всякий раз вспоминаем этих людей, среди которых есть и наши родные. В память о них вся страна замирает в «Минуту молчания», на улицы городов и поселков выходит «Бессмертный полк», проводятся торжественные церемонии, звучат залпы праздничного салюта. История страны не уходит в прошлое — она всегда рядом с нами.

Главные слова благодарности мы адресуем нашим ветеранам и труженикам тыла. Спасибо вам за то, что сегодня мы может жить, любить, дружить, воспитывать детей, строить и развивать нашу страну! С праздником, дорогие друзья! С днем Великой Победы!».


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