Экипажу МКС дали выходной для просмотра парада Победы

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Соответствующий видеоролик опубликован на официальной странице телестудии Роскосмоса, сообщает телеканал «360».

Антон Шкаплеров отметил, что все люди являются представителями человечества единой земной цивилизации.

«И, опираясь на свой опыт, понимая ужас, пережитый нашими родителями, каждый из нас обязан сделать все, чтобы наши дети не знали такого слова — война. С праздником, с Днем Победы!» — сказал он.

На МКС уже объявили выходной. Космонавты смогут посмотреть парад Победы на Красной площади. Однако речь не идет о прямом эфире, запись событий будет загружена на медиасервер российского сегмента МКС, сообщили в Центре управления полетами.