Пензенцы почтили память погибших на фронтах ВОВ минутой молчания

В Пензе на Юбилейной площади в 18.50 стартовала всероссийская акция «Минута молчания».

Почтить память пензенцев, не вернувшихся с фронта Великой Отечественной войны, на Юбилейной площади собрались несколько сотен людей.

После прослушивания записи «голоса Победы» Юрия Левитана с призывом вспомнить «всех, кто положил жизнь на алтарь Победы» и «поклониться им низко» в 18.59 наступила сама минута молчания.

Помимо площади возле филармонии и ККЗ, акция прошла у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, памятника «Проводы», в парке им. Белинского, а также детском и «Олимпийском» парках.

По завершении акции «Минута молчания» на Юбилейной площади продолжилась концертная программа, которая началась в 14 часов.

Выступают народные хореографические коллективы, подростки поют патриотические песни о войне. В 19.30 на сцену выйдут представители Центра культуры и досуга.

Концерт продлится до 20.30, после чего на Юбилейной площади начнется театрализованное музыкальное представление по мотивам военной поэзии Владимира Высоцкого.