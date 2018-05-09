Удастся ли России войти в тройку лидеров на «Евровидении»? Прогноз
Схема движения. Какие дороги перекроют 9 мая
Как весеннее обострение уличную активность породило
Как в Пензе будет проходить 9 Мая. План мероприятий
Вам будет интересно
Наши новости
Тысячи пензенцев пришли послушать военные стихи Высоцкого под музыку
В Кузнецке высадили саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя
Пензенцы возложили цветы к Вечному огню
В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи пензенцев
В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
В эстафете 9 Мая лидировали студенты педагогического колледжа
Гостивший в Пензе американец восхитился Днем Победы
Левин: В жизни каждого из нас праздник 9 Мая занимает особое место
Валерий Савельев: 9 мая — великая дата в истории нашей страны
В Пензе 9 мая изменится схема движения автобусов

Пензенцы почтили память погибших на фронтах ВОВ минутой молчания

9 мая в 19:07 256 просмотров
«Минута молчания».

" data-title="Пензенцы почтили память погибших на фронтах ВОВ минутой молчания — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на Юбилейной площади в 18.50 стартовала всероссийская акция «Минута молчания».

Почтить память пензенцев, не вернувшихся с фронта Великой Отечественной войны, на Юбилейной площади собрались несколько сотен людей.

После прослушивания записи «голоса Победы» Юрия Левитана с призывом вспомнить «всех, кто положил жизнь на алтарь Победы» и «поклониться им низко» в 18.59 наступила сама минута молчания.

Помимо площади возле филармонии и ККЗ, акция прошла у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев, памятника «Проводы», в парке им. Белинского, а также детском и «Олимпийском» парках.

По завершении акции «Минута молчания» на Юбилейной площади продолжилась концертная программа, которая началась в 14 часов.

Выступают народные хореографические коллективы, подростки поют патриотические песни о войне. В 19.30 на сцену выйдут представители Центра культуры и досуга.

Концерт продлится до 20.30, после чего на Юбилейной площади начнется театрализованное музыкальное представление по мотивам военной поэзии Владимира Высоцкого.

Фотография: Фото Надежды Саченковой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...