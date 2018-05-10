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В Пензенском линейном отделе полиции — новый начальник

10 мая в 17:41 186 просмотров

В Пензе представили нового руководителя Пензенского линейного МВД России на транспорте подполковника полиции Ивана Ефремова.

Личному составу его представил заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Сергей Цилих. Он отметил, что новый руководитель — грамотный профессионал, имеет большой опыт оперативной работы.

Иван Ефремов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач, отметили в пресс-службе линейного отдела.

Иван Петрович Ефремов родился в 1971 году. В органах внутренних дел — с 1993 года. С 2011 по 2018 год — заместитель начальника ЛО МВД России — начальник полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Фотография: фото пресс-службы Пензенского линейного МВД России на транспорте

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