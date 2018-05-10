Личному составу его представил заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Сергей Цилих. Он отметил, что новый руководитель — грамотный профессионал, имеет большой опыт оперативной работы.

Иван Ефремов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для решения поставленных задач, отметили в пресс-службе линейного отдела.

Иван Петрович Ефремов родился в 1971 году. В органах внутренних дел — с 1993 года. С 2011 по 2018 год — заместитель начальника ЛО МВД России — начальник полиции Пензенского ЛО МВД России на транспорте.