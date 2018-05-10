У кого больше? Савельев обошел Кувайцева по доходам и имуществу

Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев обнародовали свои данные о доходах по итогам прошлого года.

Согласно декларации, Валерий Савельев заработал 2,4 млн рублей. Ему принадлежат пол-участка в 535 кв. м и участок в 1290 кв. м, дом в 154,6 кв. м, полдоли садового дома площадью 47,7 кв. м, половина доли в квартире площадью 46,7 кв. м. и квартира в 28,8 кв. м. Еще в пользовании — два квартиры в 128,5 и 56 кв. м. Машины нет.

Меньше заработал глава администрации Виктор Кувайцев. Он задекларировал доход в 2,3 млн рублей. Скромнее у него и собственность. На него зарегистрированы два участка в 160000 и 23 кв. м, две квартиры 21,6 и 69 кв. м, гараж в 22,1 кв. м. В пользовании — квартира в 53,1 кв. м (принадлежит супруге). Передвигается на брутальном Volkswagen Touareg.

О доходах губернатора можно прочитать ЗДЕСЬ, а о заработке топ-чиновников мэрии — ЗДЕСЬ.