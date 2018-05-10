«Ростелеком» презентовал в Пензе умные технологии для дома

На выставке достижений телекоммуникационных компаний Пензенской области, которая была организована в областной филармонии, «Ростелеком» презентовал умные технологии для дома и квартиры.

Экспозицию «Ростелекома» посетили директор департамента развития электронного правительства министерства связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Авербах и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Андрей Кулинцев отметил, что тема внедрения цифровых технологий в сферу ЖКХ интересна всем сторонам. Для людей это — комфорт и безопасность, для управляющих компаний — экономия средств.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов рассказал, что компания уделяет большое внимание современным разработкам в области автоматизации учета энергоресурсов в многоквартирных домах.

На стенде компании участники выставки увидели элементы автоматизированной системы сбора показаний: интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества. Приборы самостоятельно передают информацию в управляющую компанию с помощью беспроводных каналов связи.

«Такая система повышает прозрачность начислений и исключает так называемый человеческий фактор — случайные ошибки или умышленные занижения. Принять решение о внедрении автоматизированного учета показаний могут собственники жилья или компании-застройщики. Одна из таких компаний уже высказала свою заинтересованность участвовать в пилотном проекте», — пояснил Лев Дятлов.

В демозоне компании участники мероприятия ознакомились с работой коробочных продуктов «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Сотрудники «Ростелекома» продемонстрировали процесс управления датчиками открытия окон и дверей, движения, дыма с помощью специального мобильного приложения «Умный дом. Ростелеком». При срабатывании одного из датчиков на мобильный телефон владельца квартиры поступает СМС-сообщение.

Заявку на приобретение элементов «Умного дома» можно оставить на сайте, по телефону: 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».