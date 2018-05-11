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В Пензе проходит отбор на всероссийские соревнования допризывников (видео)

10 мая в 20:06 324 просмотра
(0+). Соревнования проходят ежегодно, в них принимают участие школьники и кадеты из всех городов и районов региона, а также представители ветеранских общественных организаций. Лучшие школьники представят Пензенскую область на всероссийских соревнованиях.

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В Пензе открылась областная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий (0+). Соревнования проходят ежегодно, в них принимают участие школьники и кадеты из всех городов и районов региона, а также представители ветеранских общественных организаций. Лучшие школьники представят Пензенскую область на всероссийских соревнованиях.

Старшеклассники из всех районов региона приехали в Пензу, чтобы побороться за звание лучших. В 2018 году соревнования посвящены 100-летию образования военного комиссариата Пензенской области и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Уверен, что после такого мероприятия, каждый из вас приложит максимум усилий и всегда будет добиваться хороших результатов на спортивных мероприятиях, желаю вам счастья и успеха, здоровья и силы, будьте всегда готовы защитить Родину», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Старшеклассники посоревнуются в беге на 60 и 100 метров. Их ждет также кросс на три километра, прыжки в длину с места, метание гранаты, подтягивание, стрельба и плавание. В некоторых видах программы на старт вместе со школьниками выйдут ветераны боевых действий. Представители общественных организаций уверены, что в деле патриотического воспитания молодежи главное — личный пример.

«Мы сейчас, находясь на пенсии, отдаем душу работе с допризывной молодежью. Нет такого понятия, как принудить кого-то к участию, это пройденный этап, все добровольно», — рассказал председатель исполкома пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Дробышев.

Школьники серьезно готовились к областной спартакиаде допризывников. Многие участвуют не первый год. За плечами — муниципальный и районный этапы соревнований.

«Готовился в течение года. Больше всего важен психологический настрой, иначе не покажешь максимум, даже если физически хорошо подготовлен», — сказал участник спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области из Сердобска Вадим Мартынов.

Помимо кубка и медалей областной спартакиады участники надеются завоевать право представлять регион на всероссийских соревнованиях. В сборную войдут только сильнейшие.

«Соревнования пройдут в конце июня, но нужно уже начинать готовиться. Нельзя недооценивать соперников, нужно бороться до конца, вне зависимости от того, кто твой оппонент», — отметил тренер сборной Пензенской области по военно-прикладному спорту Алексей Юдин.

Имена победителей и призеров областной спартакиады допризывников станут известны до конца недели. В июне они отправятся в Тамбов на всероссийскую спартакиаду (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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