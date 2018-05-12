Как сообщает радио «Говорит Москва», Маргарита Самойлова заявила, что организаторы вложили в концертный номер ее дочери недостаточно денег.
«Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну?» — цитирует женщину Starhit.
Мать Юлии Самойловой добавила, что та сломлена в связи с критикой ее номера в Лиссабоне.
Напомним, 10 мая стало известно о том, что Россия впервые за 14 лет не прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение». Мнением об итогах второго полуфинала и российской участнице Юлии Самойловой с ИА «Пенза-Пресс» поделился солист пензенского эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Ренуар.
Выступление Юлии Самойловой на полуфинале «Евровидения-2018» 10 мая: