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Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018»

Мать Юлии Самойловой обвинила организаторов в жадности — СМИ

12 мая в 11:54 250 просмотров
, не прошедшей в финал «Еровидения-2018» (16+), обвинила членов ее команды в жадности.

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Мать певицы Юлии Самойловой, не прошедшей в финал «Еровидения-2018» (16+), обвинила членов ее команды в жадности.

Как сообщает радио «Говорит Москва», Маргарита Самойлова заявила, что организаторы вложили в концертный номер ее дочери недостаточно денег.

«Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну?» — цитирует женщину Starhit.

Мать Юлии Самойловой добавила, что та сломлена в связи с критикой ее номера в Лиссабоне.

Напомним, 10 мая стало известно о том, что Россия впервые за 14 лет не прошла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение». Мнением об итогах второго полуфинала и российской участнице Юлии Самойловой с ИА «Пенза-Пресс» поделился солист пензенского эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Ренуар.

Выступление Юлии Самойловой на полуфинале «Евровидения-2018» 10 мая:

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=KujGHwyfMWM

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