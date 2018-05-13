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В Кузнецке на организацию рабочих мест подростков выделено более 800 тыс руб (видео)

13 мая в 16:29 192 просмотра
, интересным и разнообразным. Как и в прошлые годы, школьники смогут отдохнуть за городом, в пришкольных лагерях дневного пребывания и учреждениях дополнительного образования. О предстоящей летней оздоровительной кампании говорили на заседании городской коллегии.

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Летний отдых детей в Кузнецке Пензенской области обещает быть активным, интересным и разнообразным. Как и в прошлые годы, школьники смогут отдохнуть за городом, в пришкольных лагерях дневного пребывания и учреждениях дополнительного образования. О предстоящей летней оздоровительной кампании говорили на заседании городской коллегии.

Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании в Кузнецке идет в плановом порядке. Завершаются работы по подготовке лагеря «Луч». В этом году он сможет принять на 72 человека больше, чем в прошлом.

«В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту второго одноэтажного корпуса. Стоимость контракта составила 1 миллион 84 тысяч и рублей со сроком окончания работ 20 мая», — сообщил заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.

В лагере «Луч» организуют три смены. Первый заезд запланирован на 15 июня. Непосредственно в Кузнецке будут действовать 19 лагерей с дневным пребыванием детей.

«В текущем году изменен режим работы лагерей с дневным пребыванием детей. Он будет организован с 8.30 до 18.00. Организуется трехразовое питание и обязательный дневной сон для детей до десяти лет», — рассказал Иван Малкин.
Утверждена программа пребывания детей в лагерях. Она обещает быть интересной и разносторонней.

«В период работы дневных лагерей запланированы мероприятия, посвященные Чемпионату мира по футболу, Году волонтера в России, мероприятия патриотической направленности «Мы едины — мы Россия», мероприятия экологической направленности «Живи, Земля!», мероприятии, направленные на обучение финансовой грамотности», — сказала начальник управления образования города Кузнецка Лариса Борисова.

В каждой школе Кузнецка летом будут работать социокультурные центры, открыты спортивные залы, компьютерные классы. На организацию на время каникул рабочих мест для подростков из бюджета Кузнецка выделено 835 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».


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