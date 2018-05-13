Пензенские гонщики одержали победу в соревнованиях по мотокроссу

В Бековском районе Пензенской области завершились соревнования по мотокроссу. В командном зачете пензенцы заняли первое место.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ Пензенской области. Второе место в командном зачете заняли спортсмены из Республики Башкортостан, третье — Пермского края.

В личном первенстве по классу 125 куб. см победу одержал Артемий Назаров, на втором месте — Сергей Прытов, на третьем — Максим Краев. В классе 250 куб. см первое место — у Максима Назарова, «серебро» взял Илья Рыжих, «бронза» — у Николая Корнева.

Напомним, соревнования по мотокроссу открыл губернатор Иван Белозерцев 12 мая. Спортсмены приехали в Пензенскую область из 24 городов России.